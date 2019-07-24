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​Города Югры отчитались губернатору о проблемах с дольщиками. Больше всего работы предстоит Сургуту

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

В сургутской администрации прошла встреча представителей Лангепаса, Ханты-Мансийка, Нефтеюганска и Сургута с губернатором Югры Натальей Комаровой. Глава региона заслушала отчеты городов о ситуации с дольщиками и проблемными стройками, а также об участии городских администраций в решении этой масштабной проблемы.

Лангепас: 9 дольщиков

В Лангепасе два проблемных объекта и всего девять дольщиков. Для первого из них администрация муниципалитета отыскала новых инвесторов, и стройка продолжилась. Сдача дома планируется к октябрю 2019 года. На втором объекте тоже был найден новый инвестор: дольщикам предложено либо возмещение средств либо предоставление жилья в других районах. Решение будет принято до конца июля.

Нефтеюганск: 115 дольщиков

В Нефтеюганске четыре проблемных объекта и 115 участников долевого строительства. В первом объекте дольщики при поддержке муниципалитета создали жилищно-строительный кооператив, работа продолжилась, и в ЖСК считают, что дом будет достроен. Вторая стройка почти завершена, сдача домазависит только от документации. Для третьего объекта муниципалитет при поддержке округа предоставил застройщику субсидии по результатам конкурса, и стройка продолжилась. А вот для четвертого многоквартирника такой способ себя не оправдал – конкурс провалился, и администрация ищет другой путь решения ситуации.

Ханты-Мансийск: 196 дольщиков

В Ханты-Мансийске три объекта и суммарно 196 дольщиков, пребывающих в затруднительном положении. Для первого объекта администрация окружной столицы отыскала новых застройщика и подрядчика. Второй объект должны завершить к 1 ноября. Третий же оказался самым проблемным. Здесь всего один дольщик, но застройщик находится в стадии банкротства. Аукционы о продаже проекта проваливаются. Правительство города планирует отыскать новых инвесторов до конца осени. В таком случае объект будет сдан до конца следующего года.

Сургут: 1664 дольщика

На фоне других городов региона хуже всего показывает себя Сургут. Здесь больше всего проблем: 14 строек, пять компаний застройщиков и 1664 участника долевого строительства. Для шести домов нашли новых инвесторов, и работа пошла по графику – 732 дольщика вышли из зоны риска. Еще три объекта почти завершены, ожидается подписка документов об окончании строительства. С оставшимися пятью стройками все сложнее. Одна стройка должна перейти новому инвестору до конца июля. Для двух объектов администрацией созданы рабочие группы, ищущие способы решения проблемы. Пока что предложены два варианта: либо продать участки, либо получить кредит на достройку. И еще для двух объектов правительство города ищет финансирование.

«Руководители муниципалитетов активно вовлечены во все процессы не просто так. Я приняла это решение, потому что они тоже участники этих проектов, ведь они выделяли участки, – по итогу встречи заметила Наталья Комарова. – Люди обратили внимание, что муниципалитеты манипулируют туда-сюда земельными участками, а интересы их не учитывают. Люди уже не выдерживали. Как можно было не замечать, считать, что это не наша проблема?

Чтобы этого больше не произошло, чтобы защитить людей, не доводя до серьезных проблем, мы пытаемся создать условия, чтобы решить накопленные вопросы в отношениях между дольщиками и застройщиком. Есть решения по этим домам, которые работают. А есть решения, которые притормаживают из-за большого количества участников – нужно найти решение, которое бы удовлетворило и застройщика, и банкиров, и страховую компанию».


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Сегодня в 09:22, просмотров: 496, комментариев: 0


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