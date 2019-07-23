​В малых городах и поселениях Югры может резко сократиться количество платежных терминалов

Госдума одобрила новый закон, из-за которого часть платежных терминалов может пропасть из городов России. Под удар могут попасть малые города и поселения Югры.

Согласно новым требованиям, банковские платежные агенты должны будут устанавливать контрольно-кассовую технику либо внутри терминалов, либо рядом, подключая их с помощью провода. На данный момент распространена удаленная фискализация (процесс передачи данных об операциях в ФНС).

«Изменения приведут к сокращению доступности финансовых услуг для огромного количества людей в небольших населенных пунктах: пополнение счета, платежи за коммунальные услуги и по кредитам», — рассказал РБК начальник правового управления ассоциации «Россия» Сергей Клименко.

Корреспонденту СИА-ПРЕСС информацию подтвердил эксперт знакомый с ситуацией, пожелавший остаться анонимным.

«Сейчас действительно обязуют оборудовать банкоматы контрольно-кассовой техникой (ККТ). Однако у некоторых платежных терминалов такой возможности может и не быть, — рассказал СИА-ПРЕСС владелец компании, занимающейся сервисным обслуживанием банковской техники (свое имя он не пожелал раскрывать, так как речь идет о его клиентах и конкурентах). — Так что вполне реально, что какая-то часть из них может пропасть из города. Однако стоит отметить, что закон еще не вступил в силу и говорит об этом пока рано».