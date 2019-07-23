В Ханты-Мансийске три дня искали сбежавшего кенгуру

В понедельник, 22 июля, в Ханты-Мансийске сотрудники цирка-шапито совместно с горожанами отыскали кенгуру по имени Джонни, сбежавшего из своего вольера на выходных. Животное два дня скрывалось в бегах, его нашли на третий день.

Как сообщила корреспонденту СИА-ПРЕСС администратор цирка, кенгуру осмотрел врач, никаких повреждений на животном обнаружить не удалось.

В пресс-службе УМВД Югры сообщили, что к ним вызовов не поступало. Сотрудники цирка искали кенгуру самостоятельно, привлекая волонтеров Ханты-Мансийска сообщениями в социальных сетях.