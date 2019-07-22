В Югре строители, которым нужно исполнять обязательства перед дольщиками, смогут получать землю без торгов

В думе Югры продолжается обсуждение законопроекта, который позволит упростить для застройщиков процедуру получения в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Строительные компании, которые планируют строительство объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также реализацию масштабных инвестиционных проектов смогут получать участки без прохождения муниципальных электронных торгов.

Заместитель председателя думы Югры Александр Сальников провел второе заседание рабочей группы по доработке проекта окружного закона. Планируется, что внесенные изменения рассмотрят депутаты во втором окончательном чтении.

«Это подстегнет новых застройщиков для захода на строительный рынок. Текущей ситуации, в том числе с сургутскими дольщики, это не коснется», — пояснил корреспонденту СИА-ПРЕСС помощник зампредседателя окружной думы.