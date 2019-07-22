​Житель Югры, который сливал фекалии в лес и реку, будет оштрафован

На территории поселения Пионерский, Советского района Югры местный житель, предоставлявший услуги ассенизатора, незаконно осуществлял слив отходов в лесополосу. По данному факту, администрация поселения обратилась в Природнадзор Югры.

«По результатам проверки, правонарушителю может грозить штраф до трех тысяч рублей за нарушение правил санитарной безопасности в лесах — загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими вредными веществами, отходами производства и потребления и (или) иное негативное воздействие на леса», — отметили в пресс-службе Природнадзора Югры.

Стоит отметить, что это не первое правонарушение за плечами мужчины. Его неоднократно ловили при сливе фекалий в неположенном месте.

«Мужчина не впервые попадается на глаза администрации и местных жителей. В прошлом году специалисты администрации сфотографировали инцидент, когда он производил слив отходов в ручей. В этом же году он мне попался на глаза, когда я объезжала поселок. Я услышала звук работающей машины около одного из строящихся домов. Подойдя чуть ближе, я увидела отъезжающую машину, сразу за которой виднелись следы от шланга, а также черное (канализационное — прим. авт.) пятно. Мы зафиксировали это и подали сообщения в службу Природнадзора», — рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС глава городского поселения Пионерский Венера Зубчик.

Администрация поселения начала проверку на наличие у мужчины лицензии на осуществление данной услуги.