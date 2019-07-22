​В Югре около 400 детей пострадали от укусов клещей

На данный момент в Югре зафиксировано 3269 обращений за медицинской помощью из-за укуса клеща. Из них 12 процентов дети. Теплая погода и как следствие, активное времяпровождение населения на природе, способствовали увеличению пострадавших на 294 человека за последнюю неделю.

Больше всего обращений за помощью в 2019 году зарегистрировано в столице округ, там их 476. Высокий уровень обращений также в Пыть-Яхе (429 случаев), Нефтеюганске (399 случаев), Нижневартовске (269 случаев), а также в Нефтеюганском (287 случаев), Октябрьском (215 случаев) и Кондинском (258 случаев) районах.

«Всего с начала года против клещевого энцефалита привито 100 185 человек, что составляет 79,1 процента от плана. В том числе детей с начала года привито 32 129 человек, что составляет 85,4 процента от плана», — сообщили в Роспотребнадзоре по Югре.

Как отметила инфекционист Сургутской городской клинической поликлиники №1 Екатерина Рогожина, инкубационный период клещевого энцефалита составляет 14 дней, а при болезни Лайма — 21 день. В течение этого времени, человеку необходимо пройти обследование в медицинском учреждении, либо у врача-инфекциониста, либо у врача-педиатра.

Узнать подробнее о клещевом энцефалите и признаках укуса вы можете, ознакомившись с интервью СИА-ПРЕСС с врачом-инфекционистом.