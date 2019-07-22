В Югре обещают дожди в конце июля, из-за них рассеется дым

В первой половине этой недели, с 18 по 24 июля, на территории Югры ожидается теплая погода с ливнями и грозами. Средняя температура воздуха ночью будет не выше +15°, днем +24°. В случае грозы, возможно усиление ветра в порывах до 13-19 метров в секунду, а в местах, где пройдут ливни, может увеличиться вероятность возникновения наводнений, оползней, обвалов и других стихийных явлений.

Представители территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности учреждения «Центроспас-Югория» в беседе с корреспондентом СИА-ПРЕСС отметили, что

благодаря природным осадкам, в течение трех-пяти дней дым на территории региона должен рассеяться.

Сотрудники центра рекомендует югорчанам при получении информации о выпадении обильных осадков воздержаться от поездок и по возможности остаться в помещении.

Напомним, что с 20 июля дым от лесных пожаров в Красноярском крае накрыл Нижневартовск, 21 июля туман появился в Сургуте, а к вечеру добрался уже до Нефтеюганска.