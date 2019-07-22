​На границе Тюменской области арестовали четырехтонную партию арбузов

На трассе Ишим-Петропавловск инспекторы управления Россельхознадзора по Тюменской Области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому округам пресскли попытку ввоза партии арбузов. Как сообщается на официальном сайте управления, 4,6 тонн арбузов пытались перевезти из Казахстана в Тюменскую область. Партия была арестована из-за отсутствия фитосанитарного сертификата, необходимого для прохождения таможни Евразийского экономического союза.

Поставщик привлечен к административной ответственности, ему предстоит выплатить штраф до десяти тысяч рублей. Партия возвращена на территорию Казахстана.