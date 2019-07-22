​На автодороге «Югра» произошло встречное столкновение машин. Пострадали два человека

Накануне в Ханты-Мансийском районе произошло ДТП. По предварительным данным, на 69 километре автодороги «Югра» 36-летний мужчина за рулем «ВАЗ2114» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Hyundai accent».

Оба водителя получили телесные повреждения.

Отметим, что за минувшие выходные на территории Югры сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 20666 нарушений правил дорожного движения. Задержано 47 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 19 – за отказ от медицинского освидетельствования и 15 – за повторное управление с признаками опьянения. Кроме того, 90 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.