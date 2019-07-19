​Природнадзор Югры поймал на нарушении противопожарных норм одну из крупнейших структур Газпрома в регионе

Белоярский отдел Природнадзора Югры обнаружил нарушения противопожарного режима со стороны ООО «Газпром Трангаз Югорск». Как сообщается на сайте ведомства, инспекторы обнаружили сухие остатки вырубленного леса на просеке воздушной ЛЭП. Компанию могут привлечь к административной ответственности и назначить ей штраф до 500 тысяч рублей.

Как сообщили корреспонденту СИА-ПРЕСС в Белоярском отделе Природнадзора, привлечение к административной ответственности произойдет только по итогам внеплановой проверки предприятия. Сейчас соответствующая заявка находится в прокуратуре Ханты-Мансийского АО.

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