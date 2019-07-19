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​Роспотребнадзор Югры рассказал, на сколько можно уменьшить коммуналку, если вам с опозданием дали горячую воду после опрессовки

Оплата коммунальных услуг может быть уменьшена, если в сезон опрессовок и ремонтов труб у вас отключили горячую воду более чем на 14 дней. Об этом напоминает Роспотребнадзор. Специалисты ведомства говорят, что за каждый час, на который вы лишаетесь горячей воды, размер оплаты за нее должен уменьшаться на 0,15 процента. При этом компания-виновник еще должна будет уплатить неустойку в том случае, если перерыв в подаче воды не был обусловлен технологической необходимостью.

Если подобное с вами произошло – нужно писать заявление поставщику горячей воды с требованием перерасчета.

В Сургуте задержек в подаче горячей воды после опрессовок практически не бывает, сообщила СИА-ПРЕСС пресс-секретарь «Городских тепловых сетей» Татьяна Реутова. «У нас очень жесткий график, согласованный с департаментом городского хозяйства. Если задержки и случаются, то из-за форс-мажорных обстоятельств, которые от нас не зависят – например, при подаче горячей воды что-то происходит в одной из квартир, поэтому приходится снова отключать воду для устранения неполадок», – рассказала она.

А еще вам в помощь график отключения горячей воды в Сургуте на 2019 год.


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Сегодня в 15:01, просмотров: 226, комментариев: 0


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