​В Югре судебные приставы запретили предприятию пользоваться своей техникой, чтобы взыскать несколько миллионов рублей

Отдел судебных приставов по городу Радужному взыскал с компании ООО «Геолад-Актив» более пяти миллионов рублей, но для этого пришлось запретить предприятию использовать 24 единицы техники. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в региональном управлении ФССП России.

Сотрудники службы выдали предупреждение руководителю предприятия о необходимых выплатах и сроках, когда их нужно провести, дабы избежать штрафа, но ответных действий от компании не увидели. Тогда приставам пришлось наложить запрет на использование, продажу и другие действия по отношению к 24 единицы техники, а также обозначить дату, когда на все это имущество будет наложен арест. Только после этого, руководитель организации исполнил судебное решение и выплатил указанную сумму.

«Сейчас мы ждем налоговое подтверждение, что он заплатил сумму задолженности. Также у него остался исполнительский сборный платеж», –– рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС представители отдела судебных приставов по г. Радужному Управления ФССП России по ХМАО-Югре. Как отметили в пресс-службе, в связи с тем, что должник не погасил назначенную сумму во время, по отношению к нему будет назначен штраф в размере свыше 380 тысяч рублей.