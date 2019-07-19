​Югорчанки стали призерами Всемирной летней универсиады

В Италии завершилась 30-я летняя универсиада, в которой две югорчанки стали бронзовыми призерами соревнований по водному поло. Светлана Степахина и Анастасия Леонова выступали в составе национальной сборной России.

По дороге к финалу спортсменки обыграли сборную США, Китая, Австралии, но в полуфинале уступили по серии пенальти команде из Венгрии.

«Это было наше второе поражение на универсиаде. Мы начали уставать, скорее всего, и немного растерялись. Я очень рада, что стала частью дружной и профессиональной команды, и вместе мы все же смогли увезти медаль универсиады», –– прокомментировала после матча Светлана Степахина.

В игре за 3 место сборная России разгромила сборную Канады и таким образом девочки стали обладательницами бронзовых наград.

В данный момент сборная находится на сборах. Они восстанавливают силы и готовятся к следующим соревнованиям – первенству Европы.

Отметим, что Светлана и Анастасия играют вместе не только в составе сборной, но и в своем клубе ВК «Югра».