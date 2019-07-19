​Федеральная организация обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить «Ипотечное агентство Югры» на уголовную статью

Общественная организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) обратилась к и.о. руководителя Следственного комитета Югры Дмитрию Шерману с заявлением проверить АО «Ипотечное агентство Югры». Как рассказал СИА-ПРЕСС замруководителя ФПБК по Уралу Рафаэль Ковалев, действия агентства могут быть квалифицированы по статье 293 УК РФ – «Халатность».

«До 2012 года от граждан при включении их в одну из подпрограмм по улучшению жилищных условий не требовалось предоставления документов о наличии жилья на территории других субъектов, между тем данная информация имела ключевое значение при определении нуждаемости граждан и включении их в подпрограммы, – рассказывает Ковалев. – «Ипотечное агентство Югры» самостоятельно эту информацию не проверяла, хотя такое право у него имелось. Воспользовалось этим правом агентство спустя почти десять лет».

В итоге это привело к массовым искам (их в судах более 500) от «Ипотечного агентства Югры» к жителям региона, получившим поддержку при покупке квартир. При этом суды встают на сторону ведомства и обязывают граждан возвращать полученную компенсацию. «Ненадлежащим исполнением должностными лицами АО «Ипотечное агентство Югры», своих обязанностей, бюджету ХМАО-Югры причинен особо крупный ущерб, а также существенно нарушены права и законные интересы граждан», – резюмирует Ковалев.

В пресс-службе следственного комитета Югры пообещали ответить о судьбе заявления ФПБК по запросу. Связаться с Ипотечным агентством Югры не удалось – там не ответили на звонки редакции.

Между тем югорчане, с которых ведомство требует возврата компенсации по ипотеке, выходят на пикеты в разных городах Тюменской области.