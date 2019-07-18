​Роспотребнадзор Югры изъял почти 700 тысяч килограмм некачественного мяса за полгода

За первые шесть месяцев 2019 года Роспотребнадзор Югры изъял 690 тысяч килограмм мясной продукции после проверки более 200 предприятий. Соответствующий отчет опубликован на сайте ведомства.

Продукция изымалась из магазинов из-за нарушений условий хранения, плохих гигиенических и санитарно-эпидемиологических условий. Были проведены исследования 887 проб мяса. Гигиеническим требованиям не соответствовало пять процентов исследованного.

К административной ответственности привлечены 140 человек: индивидуальные предприниматели, должностные и юридические лица. Общая сумма административных штрафов составила почти три миллиона рублей.