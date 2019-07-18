​Запрет на работу стрельбища в Биатлонном центре Ханты-Мансийска будет снят

Представители Росгвардии и Союза биатлонистов России на общем заседании разработали план, устраняющий разногласия использования биатлонных стрельбищ на стадионах, которые расположены в черте города.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о том, что Биатлонному центру в Ханты-Мансийске было отказано в лицензии на оружие. Накануне губернатор Югры Наталья Комарова отправилась в Москву на встречу с федеральными чиновниками для обсуждения этого вопроса.

«Совещание прошло плодотворно, все проблемные моменты были устранены. Хочу поблагодарить врио начальника ГУЛРРиГК Росгвардии Анатолия Маликова и его сотрудников за открытую, взвешенную государственную позицию по этому вопросу», — отметил после заседания первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.

В департаменте спорта Югры корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что угроз для проведения Чемпионата России по биатлону в Ханты-Мансийске в 2020 году не будет, все соревнования состоятся в плановые даты.

«Сегодня, 18 июля, будут поданы документы в Росгвардию на получение необходимой лицензии, на хранение и использование огнестрельного оружия на стрельбище. Мы ожидаем, что в течение 15-30 дней данная лицензия будет выдана, – отметили представители департамента спорта Югры. – Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко находится в свободном доступе для всех желающих заниматься физической культурой и спортом. Биатлонные тренировки с использованием стрельбища возобновятся после получения лицензии».