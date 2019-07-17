​Губернатор Югры выделит деньги на развитие югорских библиотек 

Недавно завершилось очередное заседание регионального правительства, на котором губернатор Югры Наталья Комарова рассмотрела и одобрила заявки на участие в конкурсе субсидий для муниципальных библиотек. Закончить отбор и выделить средства планируют к 2020 году.

По словам главы региона, в рамках национального проекта «Культура» на предоставление трансфертов претендуют Леушинская библиотека в Кондинском районе, библиотека в поселке Высокий в Мегионе, городская библиотека №8 в Нижневартовске, центральная городская библиотека имени Августы Харизовой в Югорске. Они уже прошли региональный отбор и имеют хорошие шансы выиграть конкурс.

Один из участников конкурса – Леушинская библиотека, расположенная в Кондинском районе. По словам ее заведующей, Кондинский район как никакой другой нуждается в культурном центре для проведения досуга, где жители могли бы объединяться, читать и заниматься совместным творчеством. И если победит именно Леушинская библиотека на региональные средства будет проведен ремонт, дизайнерское оформление, обновление книжного фонда и закупка новой мебели.

Победителю будет выделено от 5 до 10 миллионов рублей, которые пойдут на расширение книжного фонда, ремонт и модернизацию библиотечного пространства.