​СМИ: Губернатор Югры отправилась в Москву, чтобы спасти биатлонный центр

Губернатор Югры Наталья Комарова поехала в Москву, чтобы на встречах с федеральными чиновниками обсудить продление лицензии на стрельбище Биатлонного центра в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили региональные СМИ, со ссылкой на источники в правительстве Югры. По словам инсайдеров, сегодня Комарова станет участником закрытых совещаний, которые посетит в том числе председатель правительства России Ольга Голодец.

Информацию о командировке главы округа корреспонденту СИА-ПРЕСС подтвердили в департаменте общественных и внешних связей Югры. «Наталья Владимировна находится в рабочей поездке в Москве. Публичных мероприятий в графике не запланировано», — отметили представители департамента, уточнив, что они не могут разглашать более подробные сведения на данный момент.

Напомним, сотрудники Росгвардии отказались продлить лицензию Биатлонного центра, расположенного в столице Югры. Проблемы с документами произошли у всех объектов этого вида спорта, из-за ограничения на хранение и использование оружия. Специалисты ведомства раннее заявили, что использовать стрельбище в черте города фактически запрещает действующее законодательство, однако биатлон без стрельбы невозможен. В пресс-службе Росгвардии обещали подробнее прокомментировать ситуацию по официальному запросу СИА-ПРЕСС.