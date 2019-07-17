В Югре выросло количество пожаров. Виноваты молнии и люди

В Югре по сравнению с прошлым годом выросло количество пожаров: за первое полугодие 2019 года их случилось 80 против 77 за аналогичный период в 2018-м. При этом прошлогодние пожары были территориально более масштабными и распространялись на 2400 га, тогда как в этом году их площадь составила 1603 гектара.

«Основными причинами возгораний в лесах стали грозовые разряды (в 40 случаях) и последствия жизнедеятельности людей (31 пожар), 99 процентов пожаров, связанных с горением травы, произошли из-за неосторожного обращения с огнем», — сообщает МЧС России по Югре.

В лесах проводятся постоянные рейды. К ответственности привлечено 17 граждан, 8 должностных лиц и 41 юрлицо. Общая сумма штрафов составила 3700 тыс рублей.

В целях недопущения и предотвращения природных пожаров на территории округа работают межведомственные патрульно-контрольные группы, которыми с начала пожароопасного сезона проведено 657 рейдов в лесах и прилегающих к ним участках.