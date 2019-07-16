​Лучших людей региона представят в проекте «Золотые имена многонациональной Югры» 

«Золотые имена многонациональной Югры» отберут среди жителей Югры, внесших значительный вклад в развитие региона. Проект проводится региональным отделением Ассамблеи народов России. Программа направлена на поддержку выдающихся югорчан разных профессий и национальностей.

По словам организаторов, такие люди есть в каждом муниципалитете, но их известность редко выходит за пределы родных городов. Поэтому возникла идея объединить самых талантливых и деятельных в одном окружном проекте, и дать им возможность поделиться своим опытом.

Проект состоит из двух этапов. Первый, который уже начался и закончится 20 сентября, призван определить кандидатов для участия в самом проекте. Для этого будет проведен специальный отборочный тур в каждом муниципалитете.

Второй этап, проходящий в Ханты-Мансийске, объединит победителей первого тура на праздничном вечере на всероссийском форуме национального единства. Праздник для выдающихся югорчан продлится с 8 по 10 октября.

Узнать больше о «Золотые имена многонациональной Югры» можно по телефону: 8 (3467) 33-53-94, 33-53-95, и на странице Ассамблеи народов России в «ВКонтакте».