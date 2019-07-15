​В Югре пятнадцатилетний парень спас четырех людей из пожара

В деревне Шугур Кондинского района пятнадцатилетний парень спас четырех людей из пожара, случившегося ночью в небольшом доме. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в пресс-службе «Центроспас-Югории». Инцидент случился 18 июня.

«На момент возникновения пожара юноша находился в бане. Услышав громкий хлопок, выглянул и увидел, как в соседнем доме, на веранде, вспыхнул огонь. Юноша бросился спасать спящих людей из горящего дома. К ближайшему соседу через веранду попасть было невозможно, дым и разгорающееся пламя стали непреодолимым препятствием на пути. Не растерявшись, парнишка стал стучать в окно, разбудив хозяина квартиры, помог ему эвакуировать двух женщин», –– сообщила пресс-служба «Центроспас-Югории».

Сразу же после парень рассказал соседям о ЧП и попросил их вызвать пожарных. В этот же момент, он заметил, что из смежной квартиры горящего дома, в которой проживает его тетя, идет дым. Забежав туда, он обнаружил свою родственницу, которая в этот момент спала. Юноша разбудить ее и вывести из здания. Ситуация усугублялась тем, что в одном из сараев находился газовый балон, который под воздействием огня взорвался. Пожарные на протяжении всей ночи боролись с огнем, причину случившегося устанавливают эксперты МЧС России.

«Я увидел возгорание примерно в 12 ночи, когда пошел в баню. У меня появились мысли, что нужно помочь хоть как-то. После всего, когда в доме никого не осталось, на душе мне стало легче», –– рассказал юноша корреспонденту СИА-ПРЕСС.