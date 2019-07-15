​В Югре за 2019 год зарегистрировано 365 случаев пожара из-за возгорания электроприборов 

Четверть от общего числа пожаров, по данным окружного МЧС, происходит по вине неисправного электрооборудования. За первую половину 2019 года произошло 365 таких возгораний.

Чтобы обезопаситься от воспламенения электроприборов, сотрудники МЧС рекомендуют обращать внимание на состояние техники при покупке. Наличие повреждений у вилки и провода, или даже подозрение на неисправность – веская причина отказаться от приобретения. Не желательно покупать приборы с рук, без документов.

Очень опасно подключать несколько энергозатратных приборов (например, обогревательных) к одному сетевому фильтру. Это может перегрузить систему и привести к воспламенению.

Воздержитесь от использования самодельных предохранителей на электросчетчиках. При скачке напряжения он может не сработать и не отключить электросеть, поэтому выбирайте предохранители заводского производства.

В случае пожара звоните по номеру 101 или 112.