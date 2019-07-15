​В Югре ожидаются сильнейшие ветры с грозами

В понедельник, 15 июля, в Югре пройдут сильнейшие ветры – до 18-23 метров в секунду. Об этом СИА-ПРЕСС рассказали в пресс-службе МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу. Основной удар придется на север и запад региона – Березовский, Белоярский, Советский, Октябрьский районы, Нягань, Югорск. Там же могут пройти сильные дожди и грозы. «Это попадает в класс «неблагоприятных явлений», опасных погодных явлений мы не ожидаем», – заявили в пресс-службе МЧС.

На остальной территории округа будет относительно спокойно: ветер не будет превышать 11-16 метров в секунду, температура будет немногим ниже +20 ночью и выше +30 днем, но северо-западе и востоке округа будет прохладнее – около +10/+15 ночью и днем +22/+27 градусов.