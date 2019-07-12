​Наталья Комарова и Анатолий Чубайс оценили проекты участников научного форума «Наноград» 

В Ханты-Манскийске прошел детско-молодежный форум инновационных технологий «Наноград», на котором школьники могли представить свои научные проекты. В этом году съезд посетили 230 молодых людей из 20 городов России.

В обсуждении проектов приняла участие губернатор Югры Наталья Комарова. По видеосвязи к оценке кейсов молодых ученых присоединился председатель правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс.

Наталья Комарова отметила эффективность метода работы над проектом, предложенного организаторами. С помощью него участники получили возможность глубоко проработать их научную работу, окунувшись в специфику экономической, экологической, правовой и научной сферы. Поэтому представленные на форуме кейсы имеют также и практическое применение.

«В форме игры вы формулируете решения, отражающие ваше видение мира, ваших городов. С детства вы получаете уникальную возможность влиять на окружающую обстановку», – обратилась Наталья Комарова к участникам «Нанограда».

В ходе конференции эксперты были продемонстрированы 12 проектов, из которых выделили три самых перспективных и проработанных.

Первой в тройке лидеров стала разработка «Бионическое завтра. На шаг ближе к киборгам». Ее авторы при поддержке некоммерческой организации «Кванториум НЭЛ» из Пензы занялись поиском гипоаллергенных материалов для создания протезов человеческих конечностей. Согласно задумке вместо культеприемной гильзы следует использовать особый штифт из мелкопористого титана. Этот материал не только не вызывает отторжения, но и может присоединяться к нервным окончаниям тела, открывая дорогу для применения IT-технологий в протезировании. Анатолий Чубайс отметил жизнеспособность идеи молодых ученых, но добавил, что в последнее время титан предпочитают заменять керамикой из-за его относительной недолговечности.

Вторым выбрали проект под названием «Применение сорбентов при разливе нефти. Усовершенствование свойств и функциональности сорбента СТРГ». Эта разработка должна усовершенствовать технологию очистки терморасщепленного графитового сорбента, применяемого для устранения последствий нефтяных разливов. Регенерировать сорбент предлагают с помощью продувку водяным паром и промывку растворителем. В процедуре будут использованы два сосуда, компрессор, фильтр, охлаждающие установки и колонки для перегонки. Анатолий Чубайс охарактеризовал проект как востребованный и экологически полезный. А Наталья Комарова спросила о проблеме утилизации нефти, остающейся после очистки. Ребята ответили, что эти углеводороды можно использовать вторично, например на электростанциях.

Последним защитили проект «Оценка преимуществ дополнительной сортировки солнечных модулей». В этом кейсе участники нашли замену алюминию, применяемом для создания солнечных батарей, в новом диэлектрическом материале. Он имеет те же механические свойства, но выделяется длительным сроком службы. Анатолий Чубайс прокомментировал прошедший форум: «Все три проекта очень интересны. Это не абстрактные, теоретические идеи, а совершенно работающие концепции, являющиеся важными как для «Роснано», так и для самих компаний. Ребята молодцы, ведь они погружаются в решение не детских вопросов».