Биатлонному центру Ханты-Мансийска не продлили лицензию на оружие. Чиновники пытаются решить проблему

Департамент физической культуры и спорта Югры пытается продлить лицензию Биатлонного центра в Ханты-Мансийске. Дело в том, что ранее учреждению не продлили разрешение на хранение и использование оружия. В аналогичной ситуации оказались все биатлонные центры в России, отмечают югорские спортивные чиновники.

«Отказ сотрудников Росгвардии связан с несоответствием требованиям действующего законодательства в области оборота оружия. Данные требования фактически запрещают использовать стрельбище в черте города, а стрельба - это неотъемлемая часть биатлона. Губернатор Югры Наталья Комарова направила запрос заместителю Председателя Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта с предложением изменить требования к расположению и укреплению стрельбищ. Данное предложение позволит не только обеспечить необходимую безопасность, но и продолжить эксплуатацию биатлонных центров в Ханты-Мансийске, а также в Тюменской области, Ижевске, Красноярске и других городах России» - говорится в официальном сообщении департаменте спорта.

Начальник управления Росгвардии по Югре Евгений Федоткин заявил, что действия его сотрудников опираются исключительно на требования законодательства и не направлены на воспрепятствование развитию спорта в регионе.