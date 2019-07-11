В Югре прошла интернет конференция о расселении из аварийного жилья с участием губернатора. Как она прошла? Что там обсуждали? На какие вопросы ответили?

Во вторник, 9 июля в Югре прошла вторая интернет-конференция в рамках проекта «#Губернаторонлайн». Ее главной темой стало переселение и ликвидация аварийных домов в округе. Как и год назад в конференции приняла участие губернатор Наталья Комарова, а вот формат существенно отличался. Если в 2018 году глава региона общалась с представителями интернет-сообщества и обсуждала общественные инициативы, то в этот раз главными действующими лицами стали главы всех 22-х муниципалитетов округа. Они отвечали на вопросы жителей округа, общественников, экспертов и губернатора, который сидел среди зрителей. Самое главное, что прозвучало на конференции в итогах СИА-ПРЕСС.

Электронная информация

В ходе конференции выяснился весьма показательный факт – 99 процентов всех обращений и вопросов от жителей округа отправили на имя губернатора. Это может являться следствием плохой информированности югорчан о расселении из аварийного жилья. У участников конференции возникли большие вопросы к удобству интернет-порталов муниципальных администраций. В частности, не самым интуитивно понятным оказался сайт сургутской администрации. По словам Натальи Комаровой, в этом направлении нужно работать, чтобы у людей отпала необходимость ходить на прием к чиновникам.

«Важно то, насколько оперативно и удобно человек может получить всю необходимую ему информацию по переселению из аварийного жилья. Нужно создавать разные условия и источники, где люди могут узнать все, что хотят по своему вопросу. В идеале, необходимость в сотрудниках муниципальных администраций должна отпасть. Всю информацию человек сможет узнавать в пару кликов», – отметила губернатор.

Снести деревяшки

Ликвидацией аварийного жилья дело ограничится не должно. Во время конференции главой региона была поставлена амбициозная задача – ликвидировать весь деревянный жилой фонд. Раннее Наталья Комарова уже озвучивала эту идею во время своего визита в Нефтеюганск 26 июня, но в этот раз она заявила об этом всем главам муниципалитетов.

«Задача ликвидировать аварийное жилье висит над всеми нами «дамокловым мечом». Но не нужно забывать, что у нас деревянного жилого фонда у нас около 3 миллиона квадратных метров. Так что давайте ставить другую задачу –до 2024 года снести максимально возможное количество деревянного фонда», – выступила Наталья Комарова.

Проблема многодетных

Проблема многодетных семей в Сургуте, которые считают, что их обманули с социальной ипотекой, предоставив квартиры, которые оказались дороже, чем их предыдущее жилье. В июне они проводили пикеты с требованием выдать им равнозначные квартиры и не лишать единственного жилья. Подробности трудного положения сургутских семей рассказал заместитель губернатора Андрей Зобницев.

«По моей информации группа этих граждан в Сургуте многочисленна, поэтому нужны некие системные решения. Есть вопросы, которые можно снять просто пообщавшись, а некоторые проблемы требуют конкретных решений и дополнительных мер. Например, это может быть рассрочка. И закон соблюдается, и для этих семей появляется какой-то шанс», – сообщил Андрей Зобницев.

По итогу губернатор приняла решение, что правительство региона и администрация Сургута будут работать сообща, чтобы решить проблемы многодетных семей в городе.

Иметь запас

Муниципалитеты должны уже сейчас иметь новые дома для будущего переселения из аварийного жилья. К этому призвала Наталья Комарова, комментируя ситуацию в Кондинском районе, в котором заинтересовать застройщиков возводить новые дома сложно.

«Нужно использовать новые походы в работе с застройщиками. В пример можно привести Сургутский район. Проблем там едва ли не больше, чем у других, но они смогли наладить работу с застройщиками. Они выделяют крупные суммы из своего бюджета на переселение из аварийного жилья и получают большие ресурсы из окружного бюджета. Потому что у них уже есть готова своя основа», – отметила губернатор.

В конце конференции Наталья Комарова отметила, что подобный формат встреч оказался продуктивным и может быть использован для обсуждения разных вопросов в жизни округа.