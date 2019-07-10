Наталья Комарова: Не нужно объединять планы по ликвидации аварийного жилья и балков в Югре

Программы по расселению из балков и из аварийного жилья в Югре не должны конфликтовать. Об этом заявила губернатор региона Наталья Комарова во время интернет-конференции, посвященной переселению из аварийного жилья в рамках проекта «#Губернаторонлайн», которая прошла 9 июля. Такое мнение главы региона прозвучало в связи с ситуацией в Пойковском, где конфликтуют две программы по расселению.

«Ни в коем случае нельзя ставить эти две задачи в конфликт. Каждая из них самодостаточна. Когда муниципалитеты получают необходимые ресурсы, то у них должен быть заранее выстроен весь жилой фонд под объем переселения и из аварийных домов, и из балков. Чтобы сразу передать его людям. Но не нужно объединять эти две задачи. Единственное, что у них есть общего – люди», – отметила Наталья Комарова.