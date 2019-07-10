Югра попала в национальный проект «Жилье и городская среда»

Фонд развития ЖКХ одобрил заявку Югры на участие в национальном проекте «Жилье и городская среда». Об этом рассказала губернатор округа Наталья Комарова во время интернет-конференции, посвященной переселению из аварийного жилья в рамках проекта «#Губернаторонлайн», которая прошла 9 июля.

«Буквально сегодня мне пришло сообщение от Фонда развития ЖКХ, что наша заявка принята для участия в национальном проекте «Жилье и городская среда». Они определили объем софинансирования из федерального бюджета муниципальных программ по расселению из аварийного жилья», – разъяснила Наталья Комарова.

Напоминаем, что в июне губернатор региона поставила цель расселить и ликвидировать весь деревянный жилой фонд в Югре в ближайшие годы.