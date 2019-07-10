В Югре под суд за взятку из-за алкоголя пойдет подрядчик нефтяной компании

В Югре за попытку дать взятку пойдет представитель подрядчика одной из нефтяных компаний. По версии следствия, в марте 2019 года водитель подрядной организации пытался провести на территорию месторождения в Кондинском районе алкоголь. Это обнаружили охранники, после чего подрядчика ждали штрафные санкции. Чтобы избежать этого, представитель частника предложил ответственному за пропускной режим на территории месторождения «решить вопрос» за 250 тысяч рублей. В ходе передачи денег мужчина был задержан полицейскими.

Ему грозит крупный штраф, либо тюремный срок до семи лет с запретом занимать некоторые должности или вести определенную деятельность.