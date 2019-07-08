Губернатор Наталья Комарова в прямом эфире вместе с мэрами городов Югры ответит на вопросы о переселении аварийного жилья

В Югре 9 июля пройдет онлайн-конференция, посвященная вопросам переселения из ветхого и аварийного жилья. В ней будут участвовать губернатор региона Наталья Комарова, а также главы муниципалитетов и руководители подразделений окружного правительства.

Прямая трансляция будет вестись в группе «Правительство Югры» в соцсети «ВКонтакте» и на сайте телерадиокомпании «Югра». Югорчан призывают оставлять свои вопросы в группе правительства Югры «ВКонтакте» или отправлять их в Viber или WhatsApp на номер 8-952-692-63-76.

В ходе конференции речь пойдет о порядке признания жилья непригодным, а многоквартирного дома – аварийным и подлежащим сносу. Участники конференции ответят на вопросы о жилищных правах югорчан при сносе и выселении из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу.