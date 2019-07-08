​В Югре отдельные категории населения получат субсидии на покупку жилья

В 2019 году отдельные категории многодетных семей, а также югорчане из числа коренных малочисленных народов получат единовременную денежную выплату на приобретение жилых помещений в счет погашения части остатка основного долга по ипотечному жилищному кредиту.

Такое решение было принято правительством Ханты-Мансийского автономного округа –– Югры 5 июля в рамках осуществления проекта «Демография».

«Данная мера социальной поддержки направлена на обеспечение прав отдельных категорий семей с детьми. Она будет способствовать повышению рождаемости, укреплению статуса семьи», –– отметил первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин.

Выплату можно будет получить в беззаявительном порядке до 30 ноября 2019 года на основании сведений департамента строительства и социального развития. По примерным прогнозам материальную поддержку получат 219 семей.