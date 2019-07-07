В Югре ликвидировали последствия подтопления после ливней

Последствия подтопления, вызванные ливнями 5 июля, в нескольких муниципалитетах Югры были полностью ликвидированы. Об этом сообщил заместитель начальника центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Югре Сергей Диденко во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которая прошла в Ханты-Мансийске 6 июля.

«В результате прохождения грозового фронта на территории Сургутского, Нижневартовского районов, а также Когалыме за три часа выпало 8 миллиметров осадков, – сообщил Сергей Диденко. – Из-за нарушения герметичности крыш некоторых строений, строительных конструкций, а также недостаточной пропускной способности ливневых канализаций произошло попадание воды в жилые и подвальные помещения 11 домов, 3 социально значимых объектов, 2 магазинов».

Последствия непогоды были устранены уже вечером 5 июля. В ликвидации принимали участие 18 специалистов МЧС, девять единиц техники и мотопомпа.

Напомним, что из-за проливных дождей в Когалыме было затоплено несколько подъездов и школа.