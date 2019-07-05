​Югорчанам снизят ипотечную ставку до 6 процентов 

Правительство субсидирует процентную ставку ипотечного кредита до 6 процентов. Воспользоваться услугой смогут жители Югры, у которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года появились и появятся на свет второй и последующие дети.

По словам заместителя министра по финансам РФ Алексея Моисеева, это изменение правил предоставления субсидий из федерального бюджета, внесенное в марте 2019 года, чрезвычайно важно. Также, замминистра уточнил, что рефинансированные кредиты также попадают в программу субсидирования.

Заявление о предоставлении субсидий югорчане могут подать в акционерное общество «Дом.рф» и российские банки.