Наталья Комарова наградила девять югорских семей медалями «За любовь и верность»

На собрании семейного совета ХМАО, который был посвящен Дню семьи, любви и верности, глава региона Наталья Комарова торжественно наградила медалями «За любовь и верность» девять супружеских пар.

Награду от губернатора получила семьи Шемякиных, Ситниковых, Сорокиных, Гультяевых, Рачинских, Боровковых, Суходоевых, Ярмановых, Голубовых. 424 года – именно столько составил общий "трудовой" стаж этих супружеских пар .

«У каждой из этих семей свой путь, но трудолюбие, верность семейным традициям, сплоченность – это те качества, которые они использовали в жизни лучше других. Тем не менее, любая семья старается следовать этим принципам, чтобы мы могли назвать тысячи крепких семей одной общей фамилией – Югра», – отметила глава округа.

За этот год еще 75 семейных пар Югры удостоятся таких же медалей «За любовь и верность». Получить их они смогут на массовых мероприятиях, которые будут приурочены к празднованию Дня семьи, любви и верности.