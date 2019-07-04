​Югра окажет помощь детям из Иркутска, пострадавшим из-за наводнений

Югра примет в детские оздоровительные организации детей из Иркутской области, ранее пострадавшей из-за наводнений. Об этом рассказал заместитель губернатора округа Всеволод Кольцов в ходе заседания межведомственной комиссии. По его словам, губернатор округа Наталья Комарова дала поручение проработать механизмы помощи детям из Иркутской области.

Югра примет на летние каникулы школьников в возрасте от 13 до 18 лет. Будет организован палаточный лагерь с круглосуточным пребыванием «Мастерская технологий будущего». «Это интересная, насыщенная смена, основная тематика которой – информационное цифровое пространство. Креативные лекторы из Москвы, Новосибирска, Томска расскажут ребятам о технологиях развития цифрового пространства», – отметил Всеволод Кольцов.

Корреспондент ИА СИА-ПРЕСС обратился в департамент образования Сургута с вопросом о том, будут ли организованы подобные мероприятия по помощи детям из Иркутска в Сургуте. В департаменте ответили, что вопрос о предоставлении путевок детям из Иркутской области не прорабатывался, следовательно, детей из Иркутска в сургутских оздоровительных организациях не будет.