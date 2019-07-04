​Югра на связи: кардиологи Сургута провели видеоконсультацию с московскими специалистами 

В ходе видеоконференции Кардиоцентр Сургута совместно с Национальным медицинским исследовательским центром кардиологии Минздрава России совершил виртуальный обход больницы. На нем специалисты обменялись научным опытом и изучили наиболее сложные диагнозы.

Сегодня технологии телекоммуникации являются наиболее перспективным направлением развития здравоохранения. По словам главного врача Окружного кардиологического диспансера Ирины Урванцевой формат телемедицины позволяет столичным коллегам делиться опытом с региональными специалистами, уточнять диагнозы и корректировать ход лечения. Это особенно актуально для Югры, — территории, удаленной от крупных городов.

В перспективе сеансы видеосвязи должны качественно улучшить коммуникацию между членами медицинского сообщества, а также позволить югорским специалистам удаленно повысить квалификацию через семинары и онлайн-курсы.

Подобные консультации проводятся в сургутском кардиоцентре уже более десяти лет. За это время пациенты из отдаленных населенных пунктов имели возможность попасть на виртуальный прием к кардиологу, генетику и другим узким специалистам. Сейчас такие конференции планируют проводить в кардиоцентре дважды в месяц