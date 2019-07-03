​В Югре подсчитали, специалисты каких отраслей зарабатывают больше всех

Названы отрасли с самой большой заработной платой в Югре.

За первые два квартала 2019 года средняя заработная плата по ХМАО составила 42,5 тысяч рублей. В столице Югры показатель находится на уровне 45 тысяч рублей. Такими данными поделились аналитики с сайта HeadHunter Урал.

В населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа самыми высокооплачиваемыми отраслями является:

тяжелое машиностроение (ср. зарплата в I полугодии 72 тысячи рублей);

энергетика (65 тысяч рублей);

нефть и газ (63,5 тысячи рублей);

строительство, недвижимость (60 тысяч рублей);

промышленное оборудование, техника (58,5 тысячи рублей).

Самые низкие показатели в округе по заработной плате были установлены в сфере «СМИ, маркетинг, реклама» и «Гостиницы, рестораны» ­­­­­­­­­­— седняя зарплата колеблется от 30 до 35 тысяч рублей.