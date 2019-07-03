​В ХМАО снимут художественно-документальные фильмы о выдающихся югорчанах

После подведения итогов первого конкурса на получение гранта губернатора Югры, победу одержало региональное отделение Русского географического общества. На выделенные средства они снимут цикл художественно-документальных короткометражных картин о югорчанах, которые внесли большой вклад в развитие региона. Работа будет проходить в рамках проекта «Были»

«Мы живем в уникальном регионе где не было 60 лет назад практически ничего, а сегодня – города, аэродромы, трубопроводы, месторождения, дороги и все остальное», – сказал продюсер проекта Дмитрий Сотников.

Медиапроект будет состоять из пяти фильмов хронометражем 10-12 минут. Показ картин состоится 10 декабря, в день Югры.