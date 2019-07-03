​В Югре проходит сбор средств на поддержку недоношенных детей

Региональная общественная организация «Центр поддержки семьи» планирует собрать 350 тысяч рублей для поддержки недоношенных детей. В рамках социального проекта «Теплое сердце» общественники объявили сбор средств. Благодаря «народному финансированию» уже собрано более ста тысяч рублей.

Денежные средства пойдут на закупку специализированного инвентаря. Так, в отделение реанимации новорожденных Нижневартовска планируется приобрести восемь кресел для обеспечения возможности продолжительного пребывания мамы и папы с ребенком на руках.

Кроме того, общественники собираются купить 15 так называемых «гнезд», специальных подушек для сна, и соски-пустышки, созданные специально для недоношенных детей.

По словам организаторов проекта «Теплое сердце», как только конечная цель будет достигнута, у детей появится возможность реабилитироваться быстрее, активнее набрать вес и поскорее выписаться из медицинского учреждения домой или быть переведенными в отделение патологии для дальнейшей терапии.

Напомним, в феврале «Центр поддержки семьи» стал первой некоммерческой организацией в Югре, которая разместила свой проект на крупнейшей платформе России «Планета.ру».

Подробнее ознакомиться с проектом или поддержать его можно на этом сайте.