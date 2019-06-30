Проект югорских медиков повторяют в других регионах России

Проект югорских медиков в «ВКонтакте» под названием «Послушайте, доктор. ХМАО-Югра», скопируют ещё в двух регионах: Тверской области и Симферополе.

Форма работы во «ВКонтакте» с потенциальными получателями медицинских услуг – это оперативные ответы на обращения и постоянное взаимодействие участников проекта. Медики обеспечили индивидуальный подход к подписчикам группы, доступно ведут просветительскую работу в сфере здоровья.