В Югре началась подготовка к выборам

В Ханты-Мансийске прошло заседание координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям для подготовки к выборам 8 сентября. Во время встречи губернатор региона Наталья Комарова указала на необходимость использования информационных технологий на избирательных участках. Также глава округа считает необходимым обеспечить участки видеонаблюдением, видеотрансляцией в интернете, автоматизированным подсчётом голосов. «Использование этих технологий, а также привлечение общественности к приемке избирательных участков повышают доверие граждан к избирательному процессу», – констатировала она.

В Югре уже завершён этап назначения всех избирательных комиссий. О выдвижении своих кандидатов на дополнительные выборы в окружной парламент сообщили партии «Единая Россия» и КПРФ.

В грядущей избирательной кампании будет задействовано 11 территориальных комиссий, 4 – муниципальных. Всего в период проведения выборов 8 сентября будут задействованы 72 участковые избирательные комиссии.