В Югре заканчивается срок подачи заявок на получение жилищных субсидий

В Югре 1 июля заканчивается срок подачи документов на получение жилищных субсидий для молодых семей, молодых специалистов, а также очередников и работников. Эта финансовая помощь призвана компенсировать часть затрат на покупку или строительство жилья.

На данный момент в списке претендентов на получение субсидии состоят 15 тысяч югорских семей, из которых восемь тысяч уже заключили сделки на приобретение или строительство своего жилья. Именно им будет отдан приоритет при распределении финансовой помощи, рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС начальник отдела федеральных и региональных программ департамента строительства Югры Елена Клименко.

«Это главное изменение в этом году, которое было принято по итогам весенней стратегической сессии. Тогда участники программы сами предложили отдавать предпочтение при распределении субсидий тем, кто имеет на руках подтвержденные сделки. Это справедливо, ведь они уже несут затраты, связанные с покупкой своего жилья. На этот год списки получателей уже сформированы, финансирование к нам пришло, так что с теми, кто подаст свои документы до 1 июля, в рамках программы начнут работать с 1 января 2020 года», – объяснила Елена Клименко.