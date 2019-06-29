​В Ханты-Мансийские будет создан «Центр притяжения» — новая зона отдыха

В столице Югры в микрорайоне «Западный» будет создан центр притяжения. Новая зона отдыха размером более 10 га будет разделяться на три: пешеходную зону по улице Карла Маркса, парк с инклюзивными площадками и крытую зеленую зону для прогулок и отдыха.

Ориентировочная общая стоимость проекта около 2,5 млрд рублей. Центр притяжения должен появиться к 2024 году.

«Ожидается, что новая общественная территория повысит уровень комфорта проживания жителей столицы, привлечет поток туристов, инвестиции, послужит толчком для развития малого и среднего бизнеса, будет способствовать созданию новых рабочих мест», — сообщает пресс-служба региона.