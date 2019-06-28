В Мегионе под суд пойдет наркоторговец, которого поймали с большим количеством «синтетики»

В Мегионском городском суде готовятся к процессу над наркоторговцем, который действовал на территории сразу двух регионов: Югры и Ямала. Об этом сообщает сайт прокуратуры ХМАО. По версии следователей, обвиняемый закупал синтетические наркотики в Екатеринбурге, после чего делал «закладки» в разных городах двух автономных округов. Кроме того, он успел «отмыть» деньги, полученные от продажи наркотиков. В ходе работы следователей у обвиняемого было изъято более 780 грамм «синтетики». Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким уголовным статьям: сбыт в крупных и особо крупных размерах, а также легализация денег, полученных от преступной деятельности.