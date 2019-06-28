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В Югре произошло смертельное ДТП. Погибли три молодых человека

Фото УМВД Югры
Фото УМВД Югры

На автодороге «Югра» в Советском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

По предварительным данным УМВД Югры, 18-летний водитель «Рено Логан», двигаясь со стороны поселка Пионерский в сторону Югорска, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Опелем».

«В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель и двое 18-летних пассажиров «Рено Логан», жители поселка Пионерский», – сообщает пресс-служба ОМВД России по Советскому району.

Водитель автомашины «Опель» доставлен в Югорскую городскую больницу с различными травмами.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.


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Сегодня в 09:23, просмотров: 291, комментариев: 0


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