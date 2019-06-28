В Югре произошло смертельное ДТП. Погибли три молодых человека

На автодороге «Югра» в Советском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
По предварительным данным УМВД Югры, 18-летний водитель «Рено Логан», двигаясь со стороны поселка Пионерский в сторону Югорска, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Опелем».
«В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель и двое 18-летних пассажиров «Рено Логан», жители поселка Пионерский», – сообщает пресс-служба ОМВД России по Советскому району.
Водитель автомашины «Опель» доставлен в Югорскую городскую больницу с различными травмами.
Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.
О трудоустройстве подростков в Сургуте. Начальник отдела молодежной политики Евгений Лаптев // ONLINE 1 июля в 10.00