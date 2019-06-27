​В столице Югры был дан старт соревнованиям по конным видам спорта

В Ханты-Мансийске 26 июня состоялась церемония открытия четырехдневных соревнований по конкуру и выездке. Состязание предполагает шесть маршрутов с препятствиями высотой от 70 до 110 сантиметров.

Участие в нем примет 71 наездник из Сургута, Нефтеюганска, Мегиона, Нягани, Ханты-Мансийска и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В выездке спортсмены должны будут максимально качественно выполнить все элементы маршрута. При этом время прохождения испытания жюри оценивать не будет: наибольшую значимость представляет посадка всадника, его контакт с лошадью и применение средств управления.

В конкуре, в отличие от выездки, время засекается. В случае, если участник не успеет преодолеть свой маршрут, к нему будут применены санкции в виде начисления дополнительных штрафных очков.

Своим воспитанникам тренеры советуют не волноваться и не обращать внимания на судей. Важнее всего точно следовать маршруту и просто получить удовольствие от выступления.