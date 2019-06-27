​Правительство Югры закупит более 5700 мусорных баков

Муниципальные образования Югры получат денежные средства из резервного фонда правительства округа на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Такое решение было принято на заседании департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

«Общая сумма выделяемых средств составит 81 миллион рублей, что позволит закупить 5749 контейнеров», — заявил директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.

По поручению главы региона Натальи Комаровой каждый муниципалитет должен будет назначить ответственного за сохранность приобретённого имущества и его обслуживание. Контейнеры будут оснащены датчиками, которые будут передавать информацию о их заполняемости оператору или транспортной компании.

Также губернатор заявила о необходимости учитывать право жителей на раздельный сбор ТКО и отметила, что в ближайшие дни решится вопрос по закупке контейнеров для раздельного сбора мусора. Финансирование будет осуществлено также из бюджета округа.

«Более 1700 контейнерных площадок и 13 тысяч контейнеров будет приобретено для установки в муниципалитетах», — отметила Комарова.