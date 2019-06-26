Посмотрите, как Наталья Комарова рулит асфальтоукладчиком. В это время недалеко Моор и Кириенко грузят щебень

Главы Югры Тюменской области Наталья Комарова и Александр Моор лично поучаствовали в укладке дорожного полотна в Подмосковье.

Изначально губернаторы 25 регионов съехались на семинар-совещание в стиле корпоративного тренинга, в ходе которого главы регионов готовились к заседанию Госсовета. Однако позже они сменили свои официальные костюм на рабочие спецовки.

Губернаторов разбили на четыре команды: «красные», «синие», «зеленые» и «желтые». Моор и Комарова работали в команде «Синих», где также был первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Таким образом глава Югры управляла асфальтоукладчиком, а глава Тюменской области при помощи тачки возил щебень.

Цель тренинга – показать главам регионов все тонкости строительства дорог. Во время непрофильной работы губернаторы обменялись опытом своих регионов в сфере строительства дорог.

Видео опубликовано на YouTube канале «Телеканал Югра».