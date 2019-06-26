​Наталья Комарова почтила память убитого мэра и выступила на конференции об ответственности чиновников

Сегодня, 26 июня, в Нефтеюганске прошел митинг памяти мэра города Владимира Петухова, который был убит ровно 21 год назад. Традиционно на это мероприятие собираются представители элит с Урала и всей России. Цветы к его бюсту возложила губернатор Югры Наталья Комарова.

Сенатор Совета Федерации Олег Мельниченко, возглавляющий комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, отметил: «Можно сказать, что Владимир Петухов стоял у истоков местного самоуправления в России. Он не поддался на уговоры преступных групп, которые его и убили. Он погиб буквально на своем посту, по дороге на работу. Сегодня, благодаря Владимиру Петухову в Нефтеюганске собрался цвет местного самоуправления России. Он стал для нас всех примером».

После этого стартовала Пятая всероссийская конференция «Местное самоуправление: служение и ответственность», которая стала традиционным сопровождением памятных мероприятий.

В своем приветственном слове Наталья Комарова отметила, что на этом форуме самой важной темой станет вопрос благоустройства. «Нам нужно понять, как вовлечь население в процесс благоустройства поселений. Об этом говорил и президент Владимир Путин. Надеюсь, что эта конференция принесет свои плоды в этом вопросе».

Дальше в программе губернатора – визит в поселения Сургутского района. Подробности об этой поездке читайте в ближайшее время на siapress.ru.