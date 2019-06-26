​Югорская санавиация планирует открытие точки базирования в г. Нягань

В Нягани планируют открыть дополнительную точку санитарной авиации. Об этом рассказал губернатор Югры Наталья Комарова на заседании, где была одобрена стратегия развития санитарной авиации в округе и определены цели, задачи, а также приоритетные направления развития в период до 2024 года.

Дополнительная точка санитарной авиации позволит значительно сократить время доставки жителей Октябрьского, Кондинского, Советского районов в лечебные учреждения ближних городов.

«Зона обслуживания Няганской окружной больницы в пределах 200 тысяч человек. Начиная с Березовского района и заканчивая Советским и Югорским. И это только предположительный объем населения, который мы обслуживаем. Открытие точки санитарной авиации предполагается в 2019 году в конце третьего или четвертого квартала. Мы, как медицинское учреждение, с этого получаем только укороченные сроки доставки пациентов, которым необходимо оказание помощи на нашей лечебной базе.», – отметил заместитель главного врача по медицинской части Няганской окружной больницы Александр Бадьин.

Санитарная авиация зачастую является единственной возможностью получения медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов.

«Перевозка пациентов осуществляется санавиацией, расположенной в Ханты-Мансийске, Березово и Нижневартовске. Из основного центра управления они строят транспортные схемы, откуда удобнее и быстрее доставить пациента. В случае, если пациент близко, затрачивается около двух-трех часов на транспортировку», – заявил Бадьин.